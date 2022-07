Incendi in Puglia, bisogna lavorare sulla prevenzione umana

Gli incendi si possono prevenire? La domanda l'abbiamo girata al Comandante dei Vigili del Fuoco della Provincia di Matera Maddalena Lisanti, la quale dice che «l'unica vera prevenzione può farla l'uomo nel rispettare la natura, dunque bisogna lavorare di più sulla sensibilità verso il patrimonio ambientale. A livello operativo, invece, bisognerebbe cercare di rafforzare la bonifica dei boschi subito dopo la fine dell'estate, in modo da rendere meno fertile il terreno di azioni dolose e colpose. Ma questo è un lavoro capillare, che va attuato attraverso un piano di raccordo tra enti istituzionali. Noi vigili del fuoco - evidenzia la responsabile dell'arma materana - interveniamo quando scatta l'emergenza».

Nel caso del dolo - sottolinea la rappresentante lucana dei Vigili del Fuoco - bisogna far venire alla luce l'incendiario. Mentre il colposo lo possiamo sicuramente gestire in maniera diversa, attraverso percorsi educativi e di formazione».

Quello degli incendi dovuti al caldo eccessivo, richiamati da Lisanti, è un problema che sta affliggendo tutta l’Europa. Come evidenziato da un'analisi della Commissione sui dati dello European Forest Fire Information System, dal primo gennaio a oggi nei 27 Paesi Ue sono andati in fumo 515mila ettari, un'area più grande di tutto l'arcipelago delle Baleari. Si tratta della cifra più alta registrata negli ultimi 16 anni e supera la media di ettari bruciati in un intero anno dal 2006 al 2021. Il numero di grandi incendi ha raggiunto quota 1.946: mai così tanti dal 2006. In Italia finora sono bruciati 27.883 ettari, più della media degli ultimi 16 anni: 243 i maxi roghi. Davanti a tali numeri, fondamentale è il lavoro quotidiano che viene attuato dal Corpo dei Vigili del Fuoco. A riguardo il comandante provinciale Lisanti sottolinea «l'importante convenzione tra Prefettura in nome del Ministero dell'Interno e Regione Basilicata, che ha portato al potenziamento dei servizi antincendio boschivi. L'accordo, operativo dal 20 giugno al 30 settembre prossimo - spiega Lisanti - prevede l’impiego di sei squadre diurne dedicate dei Vigili del fuoco, di cui quattro in provincia di Potenza e due in provincia di Matera, cui si aggiungono due squadre notturne, una per provincia, con turni di servizio di 14 ore».