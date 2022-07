Miragica divorata dalle fiamme

C’era una volta Miragica, il più grande parco di divertimento del sud Italia. C’era una volta, così cominciano tutte le fiabe. Ma diversamente dalle favole, a Miragica non c’è stato un lieto fine. Il parco dei divertimenti, la Terra dei Giganti di Molfetta, è andato a fuoco. Le fiamme lo stanno divorando. Il fumo nero e denso sta invadendo le corsie della 16 bis con grandi problemi per la circolazione stradale. Sul posto i vigili del fuoco con diverse squadre. Hanno dovuto forzare gli ingressi per entrare. Per il momento non si conoscono le cause del rogo, ma non è da escludere che dietro l’incendio ci sia del dolo. Da qualche anno Miragica, che ha accolto migliaia di visitatori ogni giorno, ha smesso di funzionare. Fallita la società che lo gestiva, il parco è andato all’asta. Una vendita all’incanto che però è andata deserta, lasciando l’area in grave degrado, assalita dalle erbacce, e con le attrazioni in rapido deterioramento. Adesso l’incendio che sembra essere una pietra tombale per il parco e per un suo eventuale futuro.