Via i pontili galleggianti dal porto di Giovinazzo

Solo pochi giorni fa, qualcuno commentando il nostro articolo sulla prevista rimozione dei pontili galleggianti, aveva apostrofato questa testata come un «giornale che fa terrorismo». Chissà se facciamo ancora terrorismo riportando la notizia che quei pontili sono stati rimossi su ordine della Capitaneria di Porto, dall’azienda incaricata e individuata dal dirigente dell’Ufficio tecnico. Per un costo di 25mila euro. Quei pontili, adesso, resteranno per un anno, come ci hanno riferito, nei depositi della società che ha provveduto alla rimozione. Trascorso tale periodo, se non ci saranno diverse disposizioni, verranno rottamati. «Un brutto giorno – è il commento del Comitato per la Salute Pubblica – Tra pontili rimossi e moli interdetti anche al passeggio, un passaggio di testimone tra Depalma e Sollecito non poteva esserci. E poi si parla di turismo». Il neo Sindaco, dal canto suo ha affermato che ci sono interlocuzioni con la Capitaneria di Porto per cercare una soluzione provvisoria per l’attracco delle barche, i gozzi soprattutto, in attesa dell’approvazione definitiva del piano regolatore del porto. Chissà se queste interlocuzioni andranno a buon fine. Per il momento le imbarcazioni attraccano direttamente in banchina. Non sappiamo se c’è posto per tutti.