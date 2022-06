Non ha il tempo per regolarizzare la sosta a pagamento e si ritrova la sanzione di 29,40 euro

Se è questa l’accoglienza riservata ai turisti, le prossime volte mi guarderò bene dal recarmi presso la vostra città». È questo il messaggio giunto alla nostra redazione, un messaggio firmato, accompagnato da una fotografia che parla da sola. Si tratta di una sanzione per omesso grattino della sosta. Il problema denunciato è che tra l’elevazione della multa e l’orario inciso sul grattino passano solo quattro minuti. «A meno che a Giovinazzo non siate dotati del dono dell’ubiquità – si legge nel messaggio trasmesso – credo che quattro minuti sia il tempo tecnico necessario per trovare il parchimetro, formalizzare il pagamento e tornare indietro per esporlo all’interno dell’auto». La contravvenzione è stata elevata alle 12,10, il grattino risulta pagato alle 12,14. Come attesta la foto. Quattro minuti che costano 29,40 euro.