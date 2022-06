Vuole votare ma il suo nome risulta tra quelli che hanno già esercitato il diritto di voto

Si reca al seggio per votare ma scopre che il suo nome figura tra coloro i quali hanno già votato. È successo ieri sera circa 20 minuti prima della chiusura dei seggi. Ed è stato panico tra presidente e scrutatori. Tutti alla ricerca dell’errore. Da una prima verifica poi, è risultato che chi aveva votato al posto di A. G. questo il nome dell’elettore, non figurava iscritto nelle liste elettorali di Giovinazzo. La verifica sia sul documento di identità registrato, sia dalla scheda elettorale davano chi aveva espresso il voto al posto dell’avente diritto residente altrove. Fatto confermato anche dall’ufficio elettorale del comune. Anche le forze dell'ordine presenti al seggio sono state messe al corrente di quanto successo. Come è potuto accadere? Errore, distrazione. Fatto sta che l’intera sezione, ha cercato soluzioni. «Mi hanno fatto votare registrando i miei documenti su un foglio bianco – questo il racconto dell’elettore – come andrà a finire non lo so. So soltanto che ho voluto esercitare il mio diritto di voto, nonostante tutto». Adesso il dilemma. Denunciare tutto e creare non pochi problemi al seggio, oppure lasciare stare tutto? Cosa può succedere in questi casi?