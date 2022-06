Un camion rischia di ribaltarsi in via Toselli

Fretta? Imperizia? Non lo sappiamo. Fatto sta che l’incidente sui luoghi di lavoro è sempre in agguato. L’immagine è eloquente. In via Toselli, nei pressi della ex pesa pubblica, lì dove dovrebbero essere montati altri giochi per bambini. La dinamica dell’incidente dovrà essere accertata, nel frattempo però un camion ha rischiato di ribaltarsi durante le operazioni di scarico. E per fortuna che quel tratto di strada, solitamente molto trafficato, era stato temporaneamente chiuso. Non si hanno notizie di infortunati, ma il rischio che qualcosa di più grave sarebbe potuto succedere è più che evidente. Rimane più che mai in primo piano il tema della sicurezza sul lavoro.