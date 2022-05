Un natante prende fuoco in Cala Porto ma è una esercitazione

Incendio in Cala Porto. Un natante ormeggiato sotto il Torrione Angioino ha preso fuoco e subito sono arrivati i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale, gli uomini delle Guardia Costiera e i soccorritori. In realtà si è trattato di una esercitazione, di quelle che di tanto in tanto si fanno per testare la prontezza dei soccorsi e la capacità di mettere in sicurezza l’area. Il fatto però che proprio in questi giorni il porto di Giovinazzo sia al centro dell’attenzione generale per la vicenda dello sgombero dei pontili, a molti ha fatto temere che si trattasse di qualcosa di grave, di qualche gesto sconsiderato. Sono stati tantissimi infatti i curiosi che hanno affollato l’area, preoccupati.