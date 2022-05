Fermato dai vigili urbani li aggredisce. Arrestato

Scorrazzava con la sua moto su via Papa Giovanni XXIII. Una segnalazione ha fato intervenire gli agenti di Polizia Locale che lo hanno fermato poco dopo. Alla richiesta di esibire i documenti, l’uomo si è scagliato prima verbalmente e poi fisicamente contro gli agenti. Nel frattempo sono sopraggiunti anche i Carabinieri che hanno fermato l’energumeno, un giovinazzese di circa 25 anni, ammanettandolo e portandolo in caserma per essere generalizzato. Espletate le formalità di rito, è stato riconsegnato ai vigili urbani in attesa della pronuncia del Giudice di turno, che ne ha disposto l’arresto ai domiciliari, in attesa di un eventuale processo. L’agente aggredito ha riportato alcune contusioni con prognosi di qualche giorno.

Il fatto è accaduto ieri sera tra le persone che affollavano il lungomare di ponente e le strade limitrofe e pone un serio problema di vivibilità e sicurezza per tutta la stagione estiva ormai cominciata.