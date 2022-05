Affonda un rimorchiatore a 50 miglia dalla costa barese

Ci sarebbero due marinai, uno molfettese l’altro terlizzese tra i naufraghi del rimorchiatore affondato a circa 50 miglia dalla costa pugliese. Il mezzo navale, partito da Ancona e diretto in Albania con sei uomini d’equipaggio, sarebbe affondato questa mattina per cause che naturalmente dovranno essere accertate. Immediati i soccorsi coordinati dalla Capitaneria di Porto di Bari, ostacolati però dal mare grosso. È stato subito ritrovato il comandante del rimorchiatore, un siciliano di 63 anni, aggrappato a una zattera di salvataggio. Recuperato è stato trasportato al Di Venere in buone condizioni ma sotto choc. Sul posto per le ricerche dei dispersi sono arrivati cinque mercantili, aerei della Guardia di Finanza e le unità di ricerca e soccorso dell’Aeronautica Militare. Da quanto si apprende il rimorchiatore stava trainando un pontone con altre 11 persone a bordo. Un secondo rimorchiatore è partito per metterlo in sicurezza. Nel frattempo le ricerche hanno individuato 4 dispersi in mare, sarebbero morti, secondo le ultime notizie, si continua a cercare l’ultimo uomo dell’equipaggio della imbarcazione naufragata in una area vasta 300 miglia.