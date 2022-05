La Procura di Bari ha aperto un fascicolo sui crimini di guerra

La richiesta è di Eurojust, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale. È rivolta alle Procure presso la Corte penale internazionale e agli stati membri. L’invito è quello di conservare e analizzare le prove raccolte sui crimini contro l’umanità commessi in Ucraina. A questo appello ha risposto la Procura di Bari che ha aperto un fascicolo contro ignoti sui crimini di guerra commessi sui civili ucraini. In questo fascicolo, la Procura barese ha già raccolto i racconti dei numerosi profughi in fuga dalla guerra, arrivati nelle scorse settimane in Puglia. Sui racconti dei profughi gli investigatori mantengono il più stretto riserbo, ma tra i reati ipotizzati potrebbero esserci crimini sessuali, omicidi e ogni genere di violenza s civili inermi. In questi giorni tutti i profughi in arrivo in Puglia dall’Ucraina sono ascoltati dagli inquirenti che hanno il compito di raccogliere le testimonianze.