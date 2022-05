Multato in zona Ztl nonostante i permessi

Come una pallina da ping pong. Così deve sentirsi un nostro lettore costretto a rivolgersi all’Abaco che lo rimanda agli uffici della Polizia Locale. La pallina, in questo caso, ha le sembianze di una sanzione. Una multa da 29 euro se pagata entro 6 giorni, di 40 euro se pagata oltre quel termine, per parcheggio non autorizzato in zona Ztl. Ma il nostro lettore è in possesso del regolare permesso, pagato il 19 aprile e confermato via mail il 27 aprile. «Tutto documentato», scrive il lettore. Ma evidentemente questo non è bastato. Per questo si è rivolto agli uffici dell’Abaco per avere chiarimenti, e qui gli è stato detto che il caso è di competenza della Polizia Locale. I vigili hanno accertato la bontà delle dichiarazioni del nostro lettore, ma deve aspettare l’arrivo di una raccomandata, evidentemente quella che contiene la sanzione, per poterla contestare, attendendo poi che tutto vada a buon fine. «Mi chiedo – scrive il lettore – è il Comune al servizio del cittadino, o è il cittadino al servizio del Comune? Ci dicono che noi residenti in zona Zttl siamo avvantaggiati, ma paghiamo. Non siamo cittadini di serie A, siamo esattamente il contrario perché oltre a pagare non troviamo il parcheggio. E poi tutto questo. Il tempo perso chi me lo paga? E per fortuna che l’Abaco sosteneva che dare il cartellino del permesso da esibire non serviva. Siamo nell’era telematica, dicevano in quell’ufficio…».