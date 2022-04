Assalto ad un portavalori tra Molfetta e Bitonto, chiuso il tratto autostradale

Chiuso il tratto autostradale tra Molfetta e Bitonto, in entrambe le direzioni, per un assalto ad un portavalori al chilometro 663, in direzione Molfetta

Tra le 7,00 e le 7,30 di quest'oggi, alcuni camion sono stati dati alle fiamme per intrappolare un portavalori. In entrambe le carreggiate sono stati incendiati due mezzi pesanti, e tre Suv, per eludere l'intervento delle forze dell'ordine. Il tentativo di rapina, però, sembrerebbe non essere andato a buon fine con i rapinatori, almeno 5, che si sono dileguati dopo una colluttazione tra i malviventi stessi e i vigilantes, feriti lievemente

Sul posto sono giunti Polizia Stradale e Carabinieri per gli interventi di bonifica stradale e i Vigili del Fuoco per domare le fiamme dei mezzi pesanti. Disposta la chiusura del tratto autostradale interessato: in direzione Bologna, uscita obbligatoria a Bitonto con Autostrade per l'Italia che consiglia la viabilità provinciale, prima di immettersi nuovamente in autostrada da Molfetta. Le indagini sull'accaduto sono state affidate alla Polizia Stradale e alla Squadra Mobile.

Code di almeno 4km nel tratto interessato dal tentativo di rapina.