Circa 56 chili di sostanze stupefacenti sequestrate a Molfetta

30 chili di hashish e 26 chili di marijuana, per un valore complessivo che supera i 500mila euro. È quanto i Carabinieri del comando provinciale di Bari hanno scoperto in una capannone di una azienda logistica nella zona industriale di Molfetta. La scoperta nel corso di una operazione condotta sul tutto il territorio metropolitano, volta al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. Nel corso del servizio dedicato, i carabinieri, con l’ausilio di una unità cinofila del reparto di Modugno, hanno ispezionato all’interno dell’azienda in questione, numerosi pallet provenienti da diverse zone d’Italia e dall’estero. In particolare «Fighter» questo il nome del cane antidroga, ha annusato una cassa di legno proveniente dalla Spagna, lanciando i segnali convenzionali al suo conduttore. Aperta la cassa i Carabinieri hanno rinvenuto le sostanze stupefacenti suddivise in diverse buste termosaldate, accompagnate da un rilevatore Gps attivo. Da quanto ritrovato e sequestrato, sarebbero potute confezionarsi oltre 320mila dosi da vendere al dettaglio. La stima è stata fatta dal Laboratorio Investigazioni Scientifiche, che ha analizzato il principio attivo delle sostanze sequestrate.