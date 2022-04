Cronaca giudiziaria e sviluppo economico, Giovinazzo torna sui quotidiani regionali

Giovinazzo torna sulle pagine dei maggiori quotidiani regionali. Torna direttamente per fatti di cronaca giudiziaria, e indirettamente per fatti legati allo sviluppo economico. Tutto nello stesso giorno, cioè ieri. Andando con ordine, a prevalere è la cronaca giudiziaria con la notizia della condanna di 4 soggetti, tra cui un carabiniere, per concorso esterno in associazione mafiosa. Il processo, che si è svolto con il rito abbreviato presieduto dalla Gup del Tribunale di Bari, Isabella Valenzi, ha riguardato fatti accaduti nel periodo di tempo compreso tra il 2012 e il 2018 e sfociati con gli arresti del giugno del 2020. L’accusa, trasformata in condanna, era quella secondo cui il Carabiniere, Antonio Salerno, condannato a 10 anni di reclusione, avrebbe agevolato gli affari del clan Di Cosola sul territorio di Giovinazzo. Insieme a lui un altro carabiniere, Domenico Laforgia, che ha scelto il rito ordinario, per cui il processo dovrà ancora celebrarsi. Gli altri condannati sono il pasticcere Gerardo Giotti, reo di aver fatto da tramite tra gli uomini del clan e i carabinieri, (per lui la pena inflitta è di 7 anni e 8 mesi), e Mario Del Vecchio, ritenuto il referente dei Di Cosola su Giovinazzo. La pena inflitta è di 13 anni e 4 mesi di reclusione. Il quarto condannato è Michele Giangaspero, divenuto collaboratore di giustizia, che dovrà scontare 6 anni di reclusione.



Le notizie di ordine economico e di sviluppo che riguardano anche Giovinazzo, si riferiscono alla riperimetrazione delle Zes, le zone economiche speciali. Ne avevamo dato notizia già ieri dalle pagine di questo giornale, confermate nel corso della stessa giornata sui maggiori quotidiani regionali. Con qualche dettaglio in più. A partire dagli 350 ettari di territorio che entrerebbero nelle zone Zes e l’estensione del credito d’imposta per l’acquisto di terreni e per l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Giovinazzo, che nella primissima stesura del perimetro della Zes Adriatica era presa in considerazione per il suo polo logistico, potrebbe godere di nuova candidatura. Immaginando tra l’altro la possibilità di estendersi anche all’interno dell’area delle ex Afp, considerando che il polo logistico e il vecchio siderurgico rimangono ancora legati e collegati da un binario ferroviario. Sarebbe una occasione per l’intera città, a patto di «mettersi sulla piazza» e rendersi appetibili per eventuali investitori.