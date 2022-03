Cemento sugli scogli?

No non siamo in piena estate. Succedeva ieri. Cosa ci fanno i due in calzoncini e maglietta sugli scogli del lungomare di ponente, non lontano dal molo adesso chiuso e transennato? Da come armeggiano sembrerebbe che stiano chiudendo delle buche. Non è una boutade, almeno a giudicare dal video che una nostra gentile lettrice ha voluto inviarci. Sembrerebbe per davvero stiano usando cemento «dopo aver scalpellato gli scogli». Succede anche questo. Non si capisce il perché, limmagine però appare eloquente.