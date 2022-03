Transennati i moli di Ponente e Levante, divieto di transito anche per i pedoni

Le transenne e quel cartello che fa divieto di transito (anche per pedoni, scritto con un pennarello). L’interdizione è per il molo di ponente, lo stesso che si vorrebbe sia intitolato ai «Costruttori di pace» in ricordo a Don Tonino Bello oggi Venerabile. È chiuso al passaggio perché evidentemente è un luogo non sicuro. Giudicato insicuro anche il molo di levante, transennato anch’esso. Le transenne e il cartello di divieto portano il logo del Comune di Giovinazzo, è probabile però che l’input sia della Capitaneria di Porto. Sorge adesso il problema del controllo. In questi giorni il freddo sconsiglia chiunque a passeggiare sui due moli, ma non appena le temperature saranno più miti, i divieti saranno rispettati ad ogni ora del giorno? E in estate con i tanti bagnanti che prendono il sole su quei massi? Sarà adesso da capire quali saranno gli interventi per la messa in sicurezza dei moli e per quanto tempo resteranno inaccessibili.