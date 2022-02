Ci vuole chiarezza

È ormai un fuoco di fila sulle intercettazioni all’avvocato Massimo Chiusolo e le sue intenzioni circa un centro turistico da impiantare nel territorio di Giovinazzo. Questa volta è la Gazzetta del Mezzogiorno a riportare stralci delle intercettazioni a carico del penalista coinvolto nella inchiesta «Levante». Non si capisce quanto l’avvocato millanti conoscenze tali da tenere sotto scacco il sindaco Tommaso Depalma, come riferisce l’articolo della Gazzetta, ma da quanto emerge dalle intercettazioni a cui Chiusolo è stato sottoposto, le sue reazioni sono piuttosto piccate, perché, a suo dire, il sindaco di Giovinazzo non gli avrebbe concesso di realizzare il centro turistico, da affidare per altro a un suo cliente. E l’avvocato, come riporta la Gazzetta, dice anche di sapere altro sulle attività del primo cittadino di Giovinazzo e di essere in grado di intervenire presso la Regione per far cambiare idea a Depalma. Sono tutte intercettazioni che si riferiscono al 2017, che non hanno riscontro, e quindi sul punto non sono soggette ad indagine. Nel senso che Depalma non è nell’inchiesta. Quello che emerge, però, sono le zone d’ombra che avvolgono Giovinazzo, sono gli interessi di gruppi criminali sul territorio. Per quel settore del turismo e della gastronomia su cui le associazioni criminali, come ha già affermato il direttore della Dia Bari, Maurizio Vallone, sono appetibili per i loro affari. La mafia 3.0. Gli appetiti sono anche su Giovinazzo? sono limitati a una concessione demaniale? questa la domanda. C’è bisogno di chiarezza. Depalma, in un video postato sulla sua pagina facebook prima, e in Consiglio comunale in un secondo tempo, ha provato a raccontare la sua verità. Ma anche in questo caso qualche punto oscuro rimane. Perché, a caldo e come riportato in una nota stampa indirizzata a questa testata e a Repubblica, affermava «di non aver mai incontrato Chiusolo né direttamente né tramite terzi». Successivamente nel video ammette di averlo conosciuto, in consiglio comunale afferma di aver preso qualche caffè con l’avvocato «senza però aver mai parlato di questioni legate a concessioni o autorizzazioni» specifica. Chiarezza. È quello che la città deve chiedere alle istituzioni, ed è quello che le istituzioni devono ai cittadini. Per evitare che davvero la criminalità organizzata si infiltri nel tessuto economico e sociale di Giovinazzo.