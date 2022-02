Ucraina in fiamme, italiani in fuga

«Qui la situazione è molto critica, la gente scappa, carburanti quasi introvabili e bancomat in svuotamento. Hanno bombardato installazioni militari fino a 70 km da Leopoli. Origine Bielorussia. La Farnesina ha indicato la via della Polonia. Mi porto nipote e madre in macchina fino alla dogana, poi si vedrà». È uno dei messaggi «lanciati» in tempo reale da un italiano in visita in Ucraina e costretto alla precipitosa fuga da quello che è diventato un teatro di guerra e che non riguarda più le regioni del Donbass ma l’intero territorio nazionale. Leopoli è infatti ben lontana dalle regioni contese tra Russia e Ucraina, non eccessivamente distante, all’incirca 100 km, dal territorio polacco. Le operazioni belliche sono cominciate alle 4 del mattino con bombardamenti su obiettivi militari e con movimenti di truppe dalla Bielorussia a nord e dalla Crimea a sud. E si contano numerose vittime tra militari e civili.