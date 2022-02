Giovinazzo sale agli onori della cronaca

È indubbio. Giovinazzo negli ultimi giorni è salita agli onori della cronaca per diverse vicende. Su quella che riguarda le intercettazioni telefoniche che raccontano di interessi della criminalità organizzata su concessioni demaniali nel territorio di Giovinazzo il sindaco Tommaso Depalma ha voluto chiarire di essere estraneo a qualsiasi rapporto con persone che sono indagate. Parliamo dell’inchiesta «Levante». Lo ha voluto fare inviandoci una nota. Come abbiamo scritto ieri «anche a questa testata», ma forse dobbiamo dire «solo» a questa testata giornalistica, almeno tra quelle locali, non abbiamo riscontro se è stata inviata anche a Repubblica Bari, il quotidiano che sta seguendo più di altri l’inchiesta. Non abbiamo mai detto, così come risulta dalle intercettazioni pubblicate da Repubblica, che il sindaco di Giovinazzo sia tra gli intercettati. Solo che la criminalità organizzata appare avere interessi nel nostro territorio a prescindere dall’amministrazione in carica. In buona sostanza, per dirla con le affermazioni di Maurizio Vallone, Direttore a Bari della Dia, l’agenzia investigativa antimafia, le mafie «potrebbero provare a infiltrarsi in settori come l’enogastronomia e il turismo». La mafia 3.0 che potrebbe mettere le mani anche sui fondi del PNRR. Su questo puntano le intercettazioni, sugli interessi criminali, che in questo caso ricadono anche sul territorio di Giovinazzo. Ma le cronache recenti riguardano anche altro. Questa sì che coinvolge il sindaco e una intera giunta, quella del primo mandato, compreso l’allora presidente del consiglio comunale. L’inchiesta riguarda azioni vessatorie nei confronti di un dirigente comunale, demansionato, secondo l’ipotesi accusatoria, per essersi opposto al progetto di ampliamento della discarica di Giovinazzo. Abuso d’ufficio è l’ipotesi accusatoria, con il prosieguo delle indagini pare si vada verso il processo. Tra gli indagati anche il vicesindaco di allora e di adesso, e prossimo candidato sindaco. «Ci aspettano una variegata cronaca giudiziaria e una bella campagna elettorale» scrive in un post il Comitato per la Salute Pubblica.