«Giovinazzo non ha mai concesso aree demaniali a Chiusolo»

Attraverso una nota inviata anche a questa testata, il sindaco Tommaso Depalma dichiara di non aver mai incontrato l’avvocato Chiusolo, coinvolto nell’inchiesta «Levante», né direttamente né indirettamente. «Il Comune di Giovinazzo – si legge nella nota - non ha mai concesso alcuna concessione demaniale all’avvocato Chiusolo. Agli atti degli uffici comunali esiste solo un diniego alla sua richiesta per la concessione demaniale». La nota di Depalma è indirizzata alla redazione barese del quotidiano «la Repubblica» che in data odierna ha pubblicato un nuovo articolo sull’inchiesta che vede coinvolte a vario titolo una settantina di persone in attività illecite che vanno dal contrabbando di carburanti, allo spaccio di sostanze stupefacenti, Per finire ai tentativi di infiltrazione nelle amministrazioni comunali. A dare forza all’inchiesta «Levante» sono le intercettazioni telefoniche rese pubbliche, ma che non coinvolgono il sindaco di Giovinazzo. «Pertanto – si legge nella nota rivolta a Repubblica - si prega di dare alla nota del sindaco Depalma uguale rilevanza a quanto pubblicato in data odierna. Il primo cittadino si riserva di adire le vie legali per difendere la propria onorabilità e la veridicità dei fatti».