Giovinazzo nelle intercettazioni della Dia

«Levante». Così la Dia, la direzione investigativa antimafia ha voluto chiamare l’indagine a cui sta lavorando e che vede coinvolti clan malavitosi baresi, imprenditori, professionisti, anche uomini in divisa e persino avvocati. Campi d’azione del sodalizio criminale: il contrabbando di carburanti, infiltrazioni in grosse aziende, droga, e altro, tutte attività che hanno prodotto un fiume di denaro parte del quale occultato nei muri di abitazioni private. L’intera inchiesta gira attorno agli avvocati Massimo Roberto Chiusolo, Pierdomenico Bisceglie e Fabio Mesto, rei a vario titolo, secondo gli inquirenti, di avere avuto un ruolo di primo piano nelle intestazioni fittizie delle somme di denaro, per aver «addolcito» indagini e persino di aver tentato di screditare giudici e inquirenti. Nel corso delle intercettazioni telefoniche legate alle indagini in corso, più volte emerge la città di Giovinazzo che in questi casi appare essere una sorta di terra di conquista utile a ripulire, attraverso attività imprenditoriali, il denaro sporco e per affermare una sorta di controllo sulla cosa pubblica. Ad esempio, come riporta Repubblica che ha pubblicato stralci di intercettazioni, è emersa la volontà degli avvocati indagati, di mettersi in affari con gli esponenti dei clan per gestire uno stabilimento balneare a Giovinazzo. Con un preciso riferimento a una concessione demaniale rilasciata dal Comune. La rete delle connivenze in questo campo sono state parzialmente ricostruite dagli inquirenti, ma altri dettagli potrebbero emergere con il prosieguo delle indagini. L’inchiesta ha fatto anche emergere altro. E cioè l’interesse di alcuni clan baresi sulle elezioni amministrative del 2017. Tra le città menzionate su cui i gruppi malavitosi avrebbero voluto allungare le mani, c’è anche Giovinazzo. Avrebbero assicurato il loro sostegno ad alcuni candidati. Quali candidati e quali liste non è dato di sapere, così come non si sa se quei candidati siano stati poi eletti. Di certo le indagini, che appaiono complesse per le tante ramificazioni, vanno avanti e di certo sveleranno un sistema che coinvolge la politica, l’economia, il sociale in genere, con connivenze insospettabili, come fino ad ora è emerso.