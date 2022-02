Trasparenza con tempi ritardati

Chiarezza, linearità, trasparenza. Sono le parole usate dal sindaco Tommaso Depalma pronunciate in un video che lui stesso ha voluto realizzare per far sapere alla cittadinanza circa l’avviso di garanzia a lui destinato, oltre che all’assessore Salvatore Stallone, all’ex dirigente dell’Ufficio Tecnico Cesare Trematore e altri tecnici privati. Chiarezza, linearità, trasparenza, peccato però che Depalma si ricordi di usare queste parole solo dopo che la notizia è apparsa su queste pagine di giornale. E sono passati 5 giorni. Nella parole del sindaco ci sono poi parole che lasciano alquanto sconcerti proprio in tema di trasparenza. Intanto Depalma afferma che è stato chiamato in Procura «probabilmente a seguito dei continui esposti di Primavera Alternativa». Ecco, c’è quel «probabilmente», quindi nessuna certezza che l’indagine sia partita a seguito di esposti da attribuire al movimento politico. Tutto può avere origine per altre ragioni e in altre «stanze». Oggetto del contendere? Tre diverse concessioni demaniali: due per spiagge attrezzate, l’altra per un chiosco in zona Crocifisso (la Trincea per intenderci). Occorre però ricordare che la norma in vigore già al momento della pubblicazione del bando per le concessioni, risalgono a marzo del 2020, consente le proroghe fino al 2033 alle concessioni demaniali già esistenti, e ne vieta il rilascio di nuove. Ed esiste anche un atto della sezione Demanio della Regione, datato aprile del 2020, che intima al Comune di annullare in autotutela la delibera di giunta che metteva a bando le nuove concessioni. Rispetto a questo quadro potrebbero, il condizionale è d’obbligo, essere partite delle indagini. Indagini che evidentemente hanno riscontrato delle irregolarità o delle zone d’ombra che sono da chiarire. Per questo gli avvisi di garanzia e non certo per dei semplici esposti che difficilmente da soli farebbero partire una inchiesta. «Andremo lì (in Procura) con la serenità d’animo di sempre», ha detto il sindaco in quel video puntando poi il dito contro chi a suo dire cerca «di esercitare un giustizialismo bieco e ossessivo per soffocare il desiderio di progresso di una comunità. È il prezzo da pagare per un sindaco come me che si è speso per dare un futuro a questa città e soprattutto dare un futuro ai giovani». Se tutto è fatto nel rispetto delle regole, c’è solo da esserne felici.