Le voci arrivano da più parti, e le verifiche non le smentiscono. Ad alcuni amministratori comunali, tecnici dell’Ente ed altri tecnici privati, sono stati recapitati degli avvisi di garanzia. Per questioni che riguardano l’uso del territorio non proprio conforme alle regole imposte dalle norme in vigore. Le voci, come già detto, sono state verificate, ma dal Comune permane i silenzio. Non sono notizie su cui fare pettegolezzi, non ci impegniamo a costruire sentenze, quelle spettano alla Magistratura, noi siamo più che mai garantisti, ma per la tanto celebrata trasparenza crediamo che i cittadini giovinazzesi debbano sapere. In questo crede anche il Comitato per la Salute Pubblica. «Preferiremmo – scrive – che qualunque amministrazione, di ogni colore possibile, fosse esente da simili iter giudiziari. Ma c’è dovere di trasparenza per chi amministra il bene pubblico. A Giovinazzo questo dovere non appare rispettato».