Qualità dell'aria in Puglia, nessun capoluogo rispetta i nuovi limiti dell'Oms

L’Organizzazione mondiale della sanità ha abbassato i valori limite delle concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici. Indicazioni, certo, ma che potrebbero diventare vincolanti in Europa.

I valori sono lontanissimi da quelli registrati nei capoluoghi pugliesi che comunque si “difendono” rispetto ad altre città italiane, soprattutto del Nord.

A registrarlo è Legambiente nel suo rapporto “Mal’aria di città”, che ha rielaborato i dati presenti sui siti di Arpa riferiti al 2021.

Secondo i nuovi suggerimenti dell’Oms, la media annuale del particolato fine, il Pm2,5, passa da 10 a 5 microgrammi per metrocubo, quella del particolato inalabile (Pm10) da 20 a 15 microgrammi per metrocubo e il biossido di azoto (NO2) ancor di più, da 40 a 10. In Italia, nel 2021, su 102 capoluoghi di provincia analizzati nessuno è riuscito a rispettare tutti e tre i valori limite.

Il peggior dato nella regione per il Pm10 è quello di Barletta, con una media di 25 microgrammi per metrocubo. Per rispettare i suggerimenti dell’Oms, dovrebbe diminuirlo del 40 per cento. Per il Pm2,5, invece, all’ultimo posto ci sono Andria, Bari e Barletta con 13 (più 62 per cento rispetto all’Oms) e per l’NO2, invece, maglia nera è Taranto con 25 (dovrebbe ridurlo del 60 per cento).

A Bari inoltre si registrano 22 microgrammi per metrocubo per il Pm10 e 21 per l’NO2. Rispettivamente ci dovrebbe essere una riduzione del 31 per cento per il Pm10 e del 52 per l’NO2. I capoluoghi pugliesi più “salubri”, se così si possono definire, sono Brindisi per il Pm10 (con 19), Lecce e Taranto per il Pm2,5 (11) e Barletta per l’NO2 (18). Tutti dati comunque sostanzialmente nella media rispetto al resto d’Italia.

“Le città pugliesi sono chiamate ad affrontare la problematica dell’inquinamento atmosferico in maniera trasversale e integrata con azioni efficaci, incisive e durature - spiega Ruggero Ronzulli, presidente di Legambiente Puglia - I dati ci dimostrano come le città maggiormente penalizzate sono quelle in cui la mobilità e le aree industriali sono i fattori che incidono negativamente sulla qualità atmosferica e sanitaria. Per questi motivi, da qui ai prossimi anni, per accelerare la transizione ecologica sarà fondamentale la pianificazione sulla mobilità sostenibile, elettrica, intermodale, ripensando anche gli spazi urbani. Sarà inoltre rilevante puntare sull’efficientamento energetico e bloccare la commercializzazione dei veicoli a combustione interna al 2030”.