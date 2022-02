Beccati dalle fototrappole

Fototrappole in azione. Nel centro storico e in altre zone della città. Hanno immortalato alcune persone nel mentre smaltivano i propri rifiuti nei cestini stradali. Nonostante la campagna di sensibilizzazione volta a raccomandare comportamenti corretti e la minaccia di sanzioni pecuniarie. Ma evidentemente non è stato sufficiente a far cambiare i comportamenti di chi è caduto nel raggio dazione delle fototrappole. Qualcuno è stato identificato, fanno sapere dal comune, per loro è prevista una multa che parte dai 25 euro e che può arrivare a 500 euro. «Trovo incredibile che, dopo tutto questo tempo e nonostante le multe elevate – ha commentato il sindaco Tommaso Depalma - ci sia ancora chi pensa di farla franca abbandonando i rifiuti dove gli è più comodo e non dove dovrebbe. Sappiamo bene che c’è sempre chi pensa di essere il più furbo, invece è il più stupido: non solo sporca la propria città, non solo paga una multa, ma fa anche alzare la TARI a tutti i cittadini». Il primo cittadino promette di continuare nell’azione di scovare chi si ostina a smaltire i rifiuti nei cestini stradali. «Questi altri li abbiamo beccati – ha concluso - le foto trappole sono ovunque, pensare di eluderle è veramente da idioti. Se proprio non avete a cuore la vostra città, almeno abbiate più cura del vostro portafoglio».