Sembra essere la scena di un film, invece è tutto reale. È successo ieri pomeriggio intorno alle 15,30 in via Balilla. Sono arrivati, a bordo di un’Audi nera. Sempre la solita macchina vista più volte in occasione dei tanti furti di auto che sono successi a Giovinazzo. Sono almeno in due, completamente vestiti di nero con passamontagna a coprire il volto. Hanno accostato per guardare all’interno di una Hyundai Coma parcheggiata. Una rapida occhiata all’interno, l’Audi indietreggia, uno dei malviventi scende e con un colpo deciso frantuma il finestrino lato passeggero dell’auto che hanno deciso di portare via. Un balzo e il ladro è dentro, armeggia con qualche attrezzo, mente il complice fa da palo. E poi una leggera spinta all’indietro, il necessario per consentire all’Audi di adagiarsi al posteriore dell’auto da rubare, una piccola rincorsa e via. La Hyundai ha preso il largo, probabilmente finirà nella campagne giovinazzesi dove quasi sicuramente sarà cannibalizzata. Tutto è successo sotto l’occhio di una telecamera di video sorveglianza. Alcuni fotogrammi li proponiamo qui. L’intero filmato è a disposizione delle forze dell’ordine. Nei mesi scorsi, sempre sulla stessa strada sono state rubate altre 4 autovetture, sembrerebbe sempre con la stessa tecnica. D’altronde per i malviventi è facile: arrivano da fuori Giovinazzo, percorrono il cavalcaferrovia, al semaforo svoltano e se trovano quel che cercano, fanno il colpo e fuggono. Proprio nei giorni scorsi nelle campagne giovinazzesi sono stati ritrovati i resti di altre auto rubate in città.