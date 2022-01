Bonifica delle ex Afp: riparte il processo

Ipotesi accusatorie da riformulare. È quanto aveva disposto il Tribunale di Bari il 10 novembre scorso, nel corso dell’udienza che vedeva imputati 13 soggetti: i proprietari dei capannoni per la mancata bonifica delle aree dell’ex Afp e il sindaco Tommaso Depalma per non avere attivato i poteri sostitutivi. Cioè bonificare il sito in danno ai proprietari, come più volte dichiarato di voler fare. I capi di imputazione, evidentemente riformulati, torneranno ad essere discussi a settembre prossimo, davanti alla prima sezione del tribunale di Bari. Con una novità: al processo sono state ammesse le parti civili. Sono privati cittadini che abitano a ridosso dell’ex siderurgico e che per le condizioni precarie in cui versa l’area, vivono condizioni di disagio e vedono a rischio le loro proprietà per eventuali cedimenti del muro di cinta che delimita l’area industriale stessa. La bonifica fu ordinata con un proprio atto dalla Città Metropolitana. Ordine disatteso tanto che lo stesso Ente ha fatto partire la notizia di reato. Già l’Arpa, nel corso di sopralluoghi aveva individuato, sul suolo dell’ex Afp, la presenza di materiali inquinati pericolosi per la salute pubblica. Svariati i tentativi di imporre ai proprietari dei capannoni la bonifica del sito per le parti che li riguardavano. Il comune da parte sua aveva provveduto a bonificare le parti esterne e quelle di sua competenza, senza però mai addivenire a un risanamento completo dell’area industriale. Solo da poco, con un atto proprio, l’amministrazione comunale ha concesso ai proprietari il premesso di abbattimento dei capannoni. Operazione estremamente onerosa, che assai probabilmente non avverrà in tempi certi, con l’aggravante che parte del sito è protetto dalla Soprintendenza come parco archeologico industriale, su cui era stato persino redatto un progetto di rigenerazione che metteva al centro proprio quei capannoni. Adesso si tornerà in aula, in tribunale, e la storia delle Afp di Giovinazzo si arricchirà di un nuovo capitolo.