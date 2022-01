Identificato l’uomo finito sotto il treno a Giovinazzo

Non è stato facile risalire all’identità dell’uomo investito dal treno nella stazione di Giovinazzo due giorni fa. Nessuno ne aveva denunciato la scomparsa, nessuno ne aveva rivendicato il corpo. La polizia scientifica intervenuta sul posto aveva solo due elementi per dare un nome all’uomo. La sua bicicletta e la scheda sim del telefonino. Altro non c’era viste le condizioni del corpo. Neanche le immagini registrate dalle telecamere presenti nella stazione ferroviaria sono state di supporto. Con questi pochi elementi a disposizione gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo. Un 58enne bitontino, il cui nome non è stato reso noto. Sul perché avesse deciso per il gesto volontario, su questo non dovrebbero esserci dubbi, è tutto da scoprire, come è tutta da verificare l’esatta dinamica dell’investimento, avvenuto anche sotto gli occhi di alcuni testimoni. Un altro dramma della solitudine?