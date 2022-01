Giù intonaci e calcinacci in un appartamento di via Bari

Tanta paura ma nessun danno alle persone. Ieri mattina intorno alle 11,30 un pezzo di solaio in un appartamento, al primo piano di via Bari, è venuto giù, assai probabilmente per infiltrazioni nel terrazzo dello stesso stabile. In quel momento in casa c’era una mamma con una figlioletta che per fortuna non sono state direttamente coinvolte dal cedimento dei circa 2 metri quadri di soffitto. A cadere sono stati calcinacci e intonaco, sollevando polvere e rendendo temporaneamente inagibile l’appartamento. Le cause del cedimento sono state rilevate dai Vigili del Fuoco di Molfetta, intervenuti sul posto per valutare l’entità dei danni e mettere tutto in sicurezza. L’intervento è stato coadiuvato dagli uomini della Polizia Locale. Quello che si pone al centro dell’attenzione è la mancata manutenzione degli stabili per così dire «datati» dove gli agenti atmosferici giocano un ruolo importante per la loro stabilità e per la sicurezza di chi li abita.