Domenica di vaccinazioni pediatriche alla Fiera del Levante

Sono stati oltre 600 i bambini che hanno avuto accesso alla prima somministrazione anticovid nell'hub della Fiera del Levante a Bari - dedicata alle scuole su prenotazione - in questa prima dimenica di Gennaio.

“Le famiglie hanno ormai acquisito fiducia nella vaccinazione – spiega il dg della ASL di Bari, Antonio Sanguedolce – e la fiducia cresce giorno dopo giorno. Continua ad essere importante il contatto con le scuole che garantisce percorsi vaccinali organizzati e puntuali”.

Le vaccinazioni pediatriche continuano dunque senza sosta: sono finora 12.234 le somministrazioni registrate in provincia di Bari e finora la copertura con prima dose della fascia di età 5-11 anni è al 16 per cento nel territorio provinciale e al 21 per cento nella città di Bari. In aggiunta alla programmazione scuola per scuola già calendarizzata con gli istituti di tutta provincia, la ASL è già pronta con le agende di prenotazione per dare la possibilità alle famiglie a partire da domani lunedì 3 gennaio di fissare la data del vaccino per i propri figli, con giornate e orari prestabiliti in tutti i punti vaccinali territoriali.