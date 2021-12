Al Policlinico il 70% dei ricoverati in rianimazione è no vax

Nel reparto rianimazione del Policlinico ci sono meno pazienti rispetto a un anno fa e il 70% di questi non ha ricevuto il vaccino.

"Questi sono i numeri e non sono un’opinione" come ricordano dall'ospedale barese per mostrare come la vaccinazione sia un'arma fondamentale contro la lotta al Covid. Nello specifico i no vax ricoverati nelle rianimazioni del Policlinico di Bari hanno un'età media di 55 anni, il più piccolo ha 39 anni e il più anziano 73. Il range dei vaccinati, invece, va dai 63 agli 81 anni, con un'età media di 70 anni. Di questi, il 60% ha altre gravi patologie, mentre l'85% aveva completato il ciclo da due dosi da oltre 4 mesi e non aveva fatto la terza dose.

"Pronti a entrare in reparto con tute, mascherine e protezioni - il messaggio che accompagna un gruppo di infermieri 'bardati' con i presidi contro il virus - Così, ogni giorno, da ormai 21 mesi. In Terapia intensiva da quasi due anni si lotta contro il Covid. Ma oggi è una storia diversa rispetto al 2020 quando il vaccino non c’era e i reparti scoppiavano".