Ci sono tutte le autorizzazioni? La sicurezza per gli operai al lavoro non dovrebbe essere garantita? Sono le domande che un nostro lettore ha posto dopo aver segnalato quanto sta succedendo sul terrazzo di uno stabile tra via Cialdini e via Milano. Le segnalazioni a quanto pare non hanno avuto esito e la preoccupazione per il nostro lettore è cresciuta. «Ieri – ci scrive – è stato demolito parte del muro perimetrale in totale assenza delle misure di sicurezza mettendo a repentaglio l’incolumità pubblica e degli operai», come dimostrano le foto allegate. Le segnalazioni il nostro lettore le ha fatte al comando della Polizia Locale, ma evidentemente senza esito, visto che i lavori sono continuati nelle stesse condizioni. «Mi hanno suggerito di rivolgermi a un legale - ha riferito il nostro lettore – ma dobbiamo aspettare che qualcuno si faccia male?»