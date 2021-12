«Sud al centro» è nell’occhio del ciclone

Associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale. È questa l’ipotesi di reato su cui gli inquirenti stanno indagando. Il caso è quello di Triggiano, rimbalzato alle cronache in questi giorni che vede «Sud al centro», la formazione politica che fa capo a Alessandro Cataldo, marito dell’assessore ai trasporti della Regione Anna Maurodinaia. Il movimento politico, la Maurodinoia non indagata si è sganciata da quella formazione, è entrato nell’occhio del ciclone dopo alcuni esposti che hanno convinto la Procura della Repubblica di bari a volerci vedere chiaro. E quello che è venuto fuori fino ad oggi, è un vero e proprio sistema messo in piedi per poter fare eleggere i suoi candidati nei consigli comunali, dove il gruppo politico è stato presente, e persino nelle ultime consultazioni regionali. I nomi dei candidati scritti sulla scheda elettorale con lettere maiuscole e minuscole in una successione concordata, per esempio era uno dei metodi usati per controllare il voto. Per chi accettava queste condizioni il «premio» di 50 euro. Un modalità di voto, come riportano diversi giornali, che è stata riscontrata anche in altri comuni, non solo a Triggiano. Quanto successo nel comune della cintura barese potrebbe essere solo un nuovo filone di una inchiesta ben più vasta. Gli inquirenti, infatti hanno deciso di mettere mano anche ai fascicoli che riguardano le elezioni comunali e regionali a partire dal 2019. Nelle mani dei Carabinieri al momento gli elenchi degli elettori e il contenuto di quanto è nei telefoni cellulari degli indagati. E dai cellulari dei loro gregari, i portatori di voto, potrebbero emergere altri particolari che permetterebbero di capire fino in fondo il sistema adottato da «Sud al centro» per far eleggere i propri candidati. E l’inchiesta potrebbe allargarsi, magari andando a rispolverare quello che sarebbe il pregresso. Quanto successo cioè in altre consultazioni elettorali e in altri comuni. Insomma le novità nei prossimi giorni potrebbero essere tante.