Gasolio sequestrato dalla Guardia di Finanza a Giovinazzo affidato ai Vigili del Fuoco

La Guardia di Finanza aveva sequestrato l’autoarticolato carico di gasolio adatto alla navigazione, in territorio di Giovinazzo, mentre stava travasando il carburante in una cisterna interrata in un deposito commerciale di prodotti energetico. Il fatto è avvenuto il 22 settembre dello scorso anno. Adesso quell’articolato e il carico contenuto, circa 30mila litri, è stato affidato in custodia giudiziale con facoltà d’uso al comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Il mezzo era stato sottoposto a sequestro dal nucleo Pef di Bari/II Gruppo Tutela Entrate a seguito di un controllo. Era risultato provvisto di documentazione che attestava lo scarico in un diverso deposito ubicato in altra provincia. Per questo era scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria ai danni dell’autista del mezzo, di un suo collaboratore e del titolare del deposito per «irregolarità nella circolazione» e per «sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici». Il valore complessivo del carburante fu stimato in 100mila euro con la conseguente evasione dell’Iva per altri 25mila euro. L’affidamento del mazzo e del carburante è stato affidato ai Vigili del Fuoco, su disposizione della Procura della Repubblica, per lo svolgimento dei compiti istituzionali propri del Corpo. La cessione di quanto sequestrato, rappresenta un segno concreto della collaborazione tra le Istituzioni nell’attuale scenario socio-economico profondamente inciso dall’emergenza pandemica da Covid-19.