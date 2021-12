Marmi Barbone: Il Tar respinge tutti i ricorsi

E dunque non era la presenza della «lenticchia d’acqua» il motivo per cui il Comitato per la Valutazione d’impatto ambientale, aveva respinto il progetto per la realizzazione di un centro turistico ricettivo nell’area degli ex Marmi Barbone. Una tesi, quella della «lenticchia», sostenuta non solo dai finanziatori dell’opera ma anche dal Comune di Giovinazzo.

Ci sono ben altri, motivi se il Tar, il Tribunale amministrativo regionale, a cui aveva fatto ricorso la Blue Tourism, la società che avrebbe voluto trasformare i vecchi capannoni, ha dovuto redigere ben 12 pagine per motivare la sua sentenza. Sentenza che infine dà ragione al Comitato Via e boccia su tutta la linea il progetto per come è stato presentato e sulle sue motivazioni in ordine alle prescrizioni che lo stesso progetto aveva ricevuto. «Improcedibile e inamissibile» sono i termini utilizzati nella sentenza a firma del presidente Alfredo Giuseppe Allegretta, nel confutare punto per punto tutte le contestazioni che la Blue Tourism aveva mosso nei confronti del Comitato Via e dell’Arpa. Sono ben tre ricorsi presentati al Tar.

Il primo, è il principale, contro la determinazione degli uffici regionali di sottoporre il progetto a Via e quindi con l’ipotesi di abuso di potere nei confronti di quegli uffici. Gli altri due ricorsi sono classificati come «motivi aggiunti» riassumibili con la valutazione negativa espressa dalla Via e il rigetto delle osservazioni proveniente dall’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio. Sul primo ricorso, il principale, «la particolare ubicazione del manufatto esistente – si legge nella sentenza - e per gli articolati lavori edili a svolgersi, in particolare l’escavazione del suolo, richiedono una preventiva valutazione di impatto ambientale. Per questo non si è palesato alcun abuso di potere». Per questo il ricorso è stato improcedibile.

Per i due ricorsi aggiuntivi «la società ricorrente non ha fatto altro che criticare i giudizi tecnico-discrezionali elaborati dai competenti uffici, anche tecnico-specialisti». Nella sostanza gli uffici preposti alla valutazione del progetto hanno agito in modo imparziale. «I contenuti – è scritto nella sentenza - sono stati espressi con significativa precisione e ben enucleati». Il giudizio del Tar in questo caso si fonda sulla consolidata giurisprudenza in materia ambientale. L’area è infatti sottoposta a vincolo paesaggistico e quindi è imposto che nuove opere non vengano aggiunte anche in sostituzione di manufatti già esistenti. In questo caso sotto la lente d’ingrandimento è caduto in particolare il parcheggio previsto dal progetto. «La sua realizzazione – recita la sentenza - è prevista in un’area tutelata come paesaggio rurale, nonché in parte nella fascia dei 300 metri dalla linea di costa, tutelata come paesaggio costiero. Non conserva o incrementa gli elementi di naturalità esistenti, non migliora la qualità ambientale del territorio, determinando frammentazione di habitat e non salvaguardando la connettività e la biodiversità del sistema ambientale interessato». Quindi la realizzazione del centro turistico ricettivo non costituirebbe un presunto recupero del territorio. Per questi motivi il ricorso è stato respinto in tutti i suoi punti. Infine, sono stati giudicati inamissibili i ricorsi sui pronunciamenti degli uffici regionali chiamati a valutare l’intero progetto e la sua fattibilità.

Insomma è stata una bocciatura su tutta la linea quella subita dalla Blue Tourism per un progetto su cui aveva scommesso e molto anche il Comune di Giovinazzo. Comune che si era costituito in giudizio per i suoi rapporti con la società che ha promosso i ricorsi e che dalla II sezione del Tar di Bari è stato considerato «in posizione di minor coinvolgimento nel contenzioso».