L’ennesimo incidente su via Firenze

L’incrocio tra via Milano e via Firenze è estremamente pericoloso. Avvengono incidenti per il mancato rispetto della precedenza. Oggettivamente, per la presenza di camion che scaricano merci nel vicino supermercato, pullman in transito oltre al consueto traffico rendono poco visibile quel crocevia. Soprattutto perché la segnaletica presente non è ben visibile. La segnalazione dell’ennesimo incidente, che per altro blocca la circolazione per diverso tempo, arriva da un nostro lettore. «Metteteci uno stop. Tanto ci vuole? Quel segnalino non si vede» scrive.