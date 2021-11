Due auto distrutte per un incidente

Due auto, entrambi Audi, distrutte e uno dei conducenti rimasto contuso. È questo il bilancio di un incidente stradale successo su via Terlizzi, all'altezza dello svincolo con la 16 bis. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per la ricostruzione della dinamica che ha causato l'impatto e gli uomini del consorzio Guardie campestri per regolare il traffico.