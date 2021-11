Sequestrate un migliaio di confezioni di gel igienizzante irregolare

È sempre in crescita il numero dei positivi al Covid in Puglia

I nuovi casi sono 265, rilevati dai 19. 628 tamponi lavorati. Con un tasso dell’1,3 percento. Dato questo che è in lieve risalita. Il bollettino quotidiano della Regione riporta di 80 nuovi casi in provincia di Bari, 7 nella Bat, 35 in provincia di Brindisi, 58 in quella