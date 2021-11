Beccati dalle videocamere mentre commettevano illeciti, identificati e sanzionati

Filmati dalle videocamere, individuati e multati dal Comando della Polizia Locale di Giovinazzo. Due persone sono state beccate dalle videocamere installate in varie zone della città e sanzionate.

La prima persona conferiva in modo errato una busta di rifiuti in uno dei cestini stradali di via Ugo Bassi. Per lui la sanzione elevata è stata di 50euro.

La seconda, in modo assolutamente irragionevole, sversava un liquido sudicio e maleodorante ai danni di un’abitazione privata. Per quest’ultimo la multa è stata di 200 euro.

“ Continuiamo a tenere alta la guardia e a non mollare in merito al conferimento dei rifiuti”- commenta il sindaco, Tommaso Depalma- “ L’azione dei nostri agenti del Comando di Polizia Locale è a 360 gradi e mira a colpire anche chi imbratta o deturpa i luoghi della città. Qualche giorno fa abbiamo avuto l’importante riconoscimento di Legambiente come Comune Riciclone grazie a tutti quei giovinazzesi che amano la propria città e lo dimostrano rispettandola. Ecco perché continueremo a stare con il fiato sul collo di quella minoranza, per fortuna, di scellerati che pensa di farla franca e che ancora non ha capito di non avere via di scampo”.