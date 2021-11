Risalgono in Puglia le prime dosi dei vaccini anti Covid

Si torna ad accelerare in Puglia sulle prime dosi di vaccino anti Covid-19: nell'ultima settimana i non immunizzati sono passati da 380.530 a 358.143, significa che 22.387 pugliesi hanno deciso di vaccinarsi negli ultimi sette giorni. E' quanto emerge dal rapporto settimanale del governo, riportato dall'Ansa.

Si tratta di un balzo in avanti molto importante: basti pensare che la settimana scorsa le prime dosi erano state meno di 7mila. In percentuale, la fascia meno vaccinata resta quella tra i 12 e 19 anni, il 20,04% non ha ricevuto nemmeno una dose ma è stato recuperato oltre un punto percentuale rispetto alla settimana scorsa. Segue quella tra 30 e 39 anni con il 15,57% di non vaccinati; poi quella tra 20 e 29 anni con il 13,50% di non immunizzati