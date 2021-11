Covid, oggi in Puglia 124 nuovi casi

E' dello 0,68 la percentuale di positivi al covid-19, con 124 nuovi casi rilevati oggi in Puglia su 18.153 test giornalieri registrati.

Anche oggi non ci sono state vittime .

Questa la distribuzione dei nuovi casi: Provincia di Bari: 40; Provincia di Bat: 5; Provincia di Brindisi: 17; Provincia di Foggia: 28; Provincia di Lecce: 25; Provincia di Taranto: 8; Provincia in definizione: 1. Sono 3.820 le persone attualmente positive e 158 quelle ricoverate in area non critica, mentre 20 sono ricoverate in terapia intensiva.