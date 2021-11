Covid, il confronto tra i dati di oggi e di un anno fa

Non lascia spazio ad interpretazioni il grafico pubblicato dal Corriere della Sera in cui si confronta l'incidenza di nuovi positivi, ricoveri e deceduti avvenuti in Italia a causa del covid oggi rispetto ad un anno fa.

I numeri parlano chiaro e la causa della netta differenza è dovuta soprattutto all'alta adesione che sta riscuotendo la campagna vaccinale.

Ma non basta, è ancora possibile fare meglio, perchè c'è una fascia di popolazione che ancora non ha aderito alla campagna vaccinale ed è su di loro che bisogna intervenire.

Ma per superare questa diffidenza è necessario concentrarsi sulla comunicazione, avviando una strategia volta a persuadere i dubbiosi per dimostrare - numeri alla mano - che vaccinarsi è la strategia vincente.

Che i benefici superano i rischi. Che non c'è altra via per tornare alla normalità.