Bustoni di immondizie abbandonati per strada: la denuncia di un lettore

«Sono uno dei tanti utenti giovinazzesi che regolarmente paga la tassa dei rifiuti. Vorrei denunciare un a problematica che da più di un anno interessa via prima traversa XX settembre e, a detta di qualcuno, anche via XX settembre. A differenza della stragrande maggioranza degli utenti che ripongono i loro rifiuti negli appositi bidoni fuori dai loro portoni, c'è o ci sono persone (o molto probabilmente è sempre e solo una) che puntualmente giornalmente dissemina lungo i marciapiedi, preferibilmente agli angoli o nelle vicinanze dei portoni, bustoni enormi neri di immondizia lasciando poi a noi condomini il compito di dover contattare i vigili urbani per poter far rimuovere gli stessi».

La denuncia arriva da un lettore che ha voluto segnalare il fatto alla nostra redazione. Un malcostume che è più diffuso di quanto sembra. Ad esempio anche in via Crocifisso si sono verificati fatti analoghi. «Tutti qui siamo molto stanchi di questa situazione e soprattutto di sentirsi dire che potrebbero essere installate fototrappole (cosa fino ad ora non fatta) per poter incastrare i “furboni", chiamandoli così data la mole di immondizia, che ci lasciano in regalo premio». Secondo quanto denunciato in quei bistoni si trova di tutto, altro che raccolta differenziata. «Si passa dal vetro, alla carta, umido tutti misti, si evince che le persone in questione abbiano uno o più gatti o che comunque diano da mangiare loro. Con la speranza che questa nostra piccola denuncia possa arrivare a chi di dovere, dato che fino ad ora i vigili hanno fatto ben poco, a parte il controllo interno di qualche bustone in questione».

La speranza che il nostro lettore nutre, è che la sua lettera-denuncia raggiunga gli autori dell’abbandono di quei bustoni o che comunque qualcuno che «vede» o sappia denunci apertamente chi non rispetta le regole minime di igiene e decoro.