Un’altra panchina rotta in piazzetta Stallone

È la seconda panchina in piazzetta Stallone che ne giro di qualche mesi si rompe. Lo stesso tipo di rottura di quella che immediatamente dopo l’inaugurazione della piazzetta e della velostazione fu ritrovata rotta, e che fece gridare ad un atto di vandalismo. E invece, dopo la marcia indietro del sindaco sulle responsabilità del danno, si è immaginato a un difetto di costruzione di quelle panchine in particolare degli schienali. Tesi che sembra essere confermata anche dalla nuova rottura. Una frattura longitudinale, netta, che mal si coniuga con un atto colposo, che invece appare come «cedimento strutturale». Quello che adesso c’è da chiedersi è: di che materiale sono fatte quelle sedute? Forse rappresentano un pericolo concreto, visto che piazzetta Stallone è frequentata da bambini attratti dai giochi presenti.