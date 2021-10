Al via la campagna per la somministrazione della terza dose di vaccino anticovid agli over 60

Giovinazzo C5: buona la prima

Attesa, emozione, la vigilia di una prima in campionato è sempre ricca di emozioni per chi scende in campo. Emozioni che si sono tradotte in una partita, quella disputata tra il Giovinazzo C5 e i siciliani dell’Ispica in una gara senso unico. Ben 10 i gol segnati dai