Giovinazzo invasa dai topi

Numerosi sono stati negli ultimi giorni gli avvistamenti di roditori nelle vie del centro città.

Villa comunale, via Agostino Gioia e Via Marconi sono state in particolare teatro dei maggiori avvistamenti.

I negozianti temono di tenere le porte aperte nelle proprie attività, i cittadini non possono più frequentare con tranquillità la villa comunale dati i numerosi topi che salgono e scendono dagli alberi.

Ci si domanda a cosa sia servito spendere decine di migliaia di euro per l'installazione di trappole anti roditore dalla dubbia efficacia, considerata la precaria situazione igienico-sanitaria in cui versa la città.