Un’altra giornata di controlli, nessuna violazione riscontrata

Un’altra giornata di controlli. Gli agenti della Polizia Locale hanno verificato nelle ore scorse che i proprietari dei cani osservino le regole in vigore in merito alla rimozione delle deiezioni canine e se i loro amici a quattro zampe siano muniti dei microchip come prescrivono le norme. Su disposizione del comandante Raffaele Campanella, agenti in borghese hanno sottoposto a controlli 11 cani d’affezione non registrando alcuna violazione amministrativa. Durante i precedenti controlli invece, alcuni cani portati al guinzaglio erano stati trovati sprovvisti del dispositivo elettronico impiantato sottopelle e per questo ai loro proprietari furono comminate le sanzioni del caso. Tutti comunque erano provvisti di bustina per la rimozione delle deiezioni.

«Sapevo benissimo che la maggior parte dei giovinazzesi osserva le regole civili rispettando la propria città e amando i propri animali - commenta il sindaco Tommaso Depalma - E il bilancio mi rallegra e mi inorgoglisce. Infatti, se abbiamo adottato una linea dura in tal senso è proprio per stanare quella piccola parte della comunità, che purtroppo c’è, e che non ha ancora compreso il concetto di bene pubblico da tutelare e preservare. Ma sono convinto che presto anche questi ultimi si possano ravvedere al fine di rendere Giovinazzo una città pulita, accogliente e amante degli amici a quattro zampe».