Sporcizia e furti: il cimitero non ha pace

C’è ancora rabbia e sconforto nei confronti delle condizioni del cimitero. Dopo le numerose segnalazioni che denunciavano lo stato di degrado in cui l’area sacra volge, nulla è stato ancora fatto. I viali, in alcune zone, sono invasi dagli escrementi dei volatili, foglie e fiori secchi, erbacce e altro sono lì che campeggiano. Insomma nessun intervento straordinario e tanto meno nessun intervento ordinario per dare dignità ad un luogo che dovrebbe fare del decoro il principale status. A denunciare ancora una volta le condizioni degradate del cimitero è il movimento politico «La nostra città Giovinazzo».

«Continuano le segnalazioni e la delusione, accompagnate dallo sconforto nel vedere il cimitero in quelle condizioni – scrive il movimento – Al degrado si aggiungono anche i furti di fiori, lampade votive, portafiori. Un fenomeno che sta diventando degradante». Secondo «La nostra città», a cui si rivolgono numerosi cittadini che denunciano gli episodi e il degrado dell’area, sarebbero sufficienti pochi interventi per ripristinare quel minimo di decoro che il cimitero meriterebbe. «Basterebbe un giorno per la pulizia generale – scrive il movimento – e poi mantenere pulito con interventi giornalieri. Per i furti può essere necessario l’installazione di qualche telecamera, accompagnata dai catelli che indicano di come la zona sia videosorvegliata. A patto però, che l’amministrazione comunale mostri un minimo di interesse verso il luogo più sacro della città».