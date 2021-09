Ladro d'appartamento scoperto e barricato in casa

Grave episodio di cronaca questa mattina a Giovinazzo: dalle prime notizie apprese pare che due persone si siano introdotte in un appartamento al quarto piano in via Solferino angolo via Dogali.

Dopo essere stati scoperti uno dei ladri è riuscito a dileguarsi mentre l'altro si è barricato all'interno dell'appartamento.

Giunte immediatamente sul posto le forze dell'ordine sono riuscite ad entrare nell'appartamento da una finestra con l'ausilio dei Vigili del fuoco.

Sono attualmente in corso le trattative con i carabinieri per convincerlo a consegnarsi.

Sicuri aggiornamenti nelle prossime ore