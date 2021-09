Vaccini, Puglia prima per numero di somministrazioni agli over 50

La Puglia è la regione in Italia con la percentuale più bassa di popolazione over 50 non vaccinata, pari al 6,8% del totale: il dato emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe, aggiornato ai dati sulle somministrazioni di vaccino anti covid a oggi. Con il 70,2% della popolazione vaccinata con doppia dose ed il 7% con una, la Puglia è terza in Italia per vaccinazioni eseguite. A precederla ci sono Toscana e Lombardia.

Ad oggi, in Puglia sono state complessivamente 5.590.684 le dosi di vaccino anticovid somministrate (dato aggiornato alle ore 19.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 89.3 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.263.547).